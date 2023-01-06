世豐：美洲客戶庫存去化良好 去年第4季營收季增6%

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（中央社記者潘智義台北6日電）世豐螺絲今天公布去年12月合併營收新台幣2.25億元，月增0.8%。累計2022年第4季合併營收6.83億元，季增6.12%。

世豐螺絲發布新聞稿指出，去年12月營收小增，主因受惠美洲地區主要客戶保持良好庫存去化，並已逐步拉升訂單備貨需求，以及歐洲地區整體銷售表現保持成長態勢。

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此外，世豐螺絲旗下長尺寸結構用木螺絲新產品於去年12月完成小量訂單出貨，由於此新款長尺寸結構用木螺絲產品為美洲地區客戶唯一綁規合格供應商利基，可望隨著客戶後續進行新品鋪貨需求，創造整體營運新一波銷售動能挹注。

展望2023年第1季，世豐表示，積極深化美洲、歐洲市場業務，除穩固建築工程、戶外與居家裝修領域銷售動能，並持續規劃推進跨入車用扣件領域布局，目前已成功取得IATF 16949認證、以及取得電池模組鎖付螺絲樣品訂單，有助集團進軍電動車的車用扣件市場。（編輯：蘇志宗）1120106