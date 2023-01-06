臺產擺脫防疫險陰霾 去年稅前獲利逾8億成長翻倍

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（中央社記者謝方娪台北6日電）臺灣產險今天公告2022年自結財務數據，全年營收淨額達新台幣60.74億元，稅前淨利8.42億元、年增1.02倍，主要是擺脫防疫險影響因素以及保險業務獲利持續成長所致。

臺產防疫險於2022年初全數到期，擺脫防疫險影響後，營運回歸正常軌道。臺產今天公告，依保險業財務報告編製準則自結2022年營收淨額60.74億元，稅前淨利8.42億元、年增1.02倍，自結稅前每股盈餘（EPS）2.33元。

臺產發言人黃志傑表示，2022年全年獲利翻倍成長，主要有2原因，第一是公司擺脫防疫險影響，第二是保險業務獲利持續成長，商業火險、責任險及健康險保費收入均有增加，且損率呈現下降。

投資方面，因2022年全年新台幣大貶9.83%，臺產匯兌利益超過1億元，另2022年臺產持有上市櫃公司股票挹注的股利收入有大幅成長、全年超過2億元。

2022年防疫險理賠風暴席捲國內產險業，本國產險僅臺產及第一保2家置身風暴圈外；臺產先前推出的防疫險已在2022年初到期且不再續推新防疫保單，第一保則是從未推出防疫險。（編輯：張均懋）1120106