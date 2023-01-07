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光鼎營收創新高 生物片段分析儀獲美FDA上市許可

2023/1/7 13:18
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（中央社記者韓婷婷台北7日電）光鼎生物科技公告去年全年營收新台幣2.31億元，締造新猷，年增29.1%。Qsep系列生物片段分析儀也於6日正式取得美國食品藥物管理局（FDA）上市許可。

亞洲核酸產業技術服務及儀器開發商光鼎生技去年12月營收再創新高、來到2949萬元，月增1.7%、年增9.6%，連續第3個月寫下新高紀錄；去年全年合併營收2.31億元，也同步締造新猷，年增29.1%。

光鼎生技表示，主要成長動能來自核心產品Qsep系列生物片段分析儀，佔總營收比重約8成，目前Qsep系列產品已銷售至全球50餘國，隨著旺季需求加上自有品牌的疊加效應推動營收表現，看好市場需求持續暢旺，今年營運有機會再攀新高。

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光鼎生技表示，Qsep系列生物片段分析儀（Qsep Series Bio-Fragment Analyzer）於昨（6）日正式取得美國食品藥物管理局（FDA）上市許可，代表光鼎生技自創立Qsep品牌以來推出的各式機種，有機會打進美國市場，搶攻全球最大體外檢測商機，為業績增添成長新引擎。

光鼎生技指出，Qsep系列生物片段分析儀為一開放式架構，可供第三方試劑開發商、企業客戶以及學研機構在此平台上開發各種不同的臨床應用產品，加速核酸檢測的應用落地，實現即時現地檢測與定點照護的普及。（編輯：郭無患）1120107

#光鼎生技
#美國食品藥物管理局
#光鼎
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