國銀2022年前11月海賺3633億 大陸分行貢獻比不到1%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北7日電）國銀2022年前11月稅前盈餘達新台幣3633.7億元，年增13.7%，提前刷新全年獲利新高紀錄；不過OBU及大陸分行獲利貢獻比呈現下滑，大陸分行貢獻比更跌破1%、僅0.4%。

金管會最新統計顯示，本國銀行2022年前11月稅前盈餘達3633.7億元、年增13.7%，不僅創歷年同期新高，更已超越過往國銀全年獲利紀錄。

國銀獲利主要來自4大授信單位，包含國內總分行、OBU（國際金融業務分行）、海外分行及大陸地區分行。

在央行升息及放款維持一定動能的雙重因素帶動下，國內總分行2022年前11月稅前盈餘達2602.8億元、年增25.3%，獲利貢獻比高達71.6%，是國銀主要獲利來源。

OBU 2022年前11月稅前盈餘618.8億元，獲利貢獻比達17%居次，不過受到債券殖利率攀升及俄烏戰爭影響，OBU帳列金融資產出現評價損失，以致獲利年減22.4%，獲利貢獻比年減8個百分點。

海外分行利息淨收益因升息獲得挹注，2022年前11月稅前盈餘達396.8億元，年增38.2%，獲利貢獻比達10.9%。

至於大陸地區分行2022年前11月稅前盈餘僅15.4億元，年減54.5%，獲利貢獻比降至0.4%，相比2021年同期貢獻比1.1%，再減0.7個百分點。

金管會官員分析，國銀大陸地區分行獲利表現不佳，主因人民幣貶值、金融資產評價損失增加所致。（編輯：林淑媛）1120107