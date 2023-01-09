晶睿去年12月營收創同期新高 年增逾9成

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（中央社記者潘智義台北9日電）受惠全球代工及品牌事業訂單增加，安控廠晶睿通訊今天公布去年12月合併營收為新台幣11.1億元，創歷年同期新高，較前年同期成長91%。

晶睿通訊統計，去年全年累計合併營收99.5億元，創歷史新高，較前年成長82%。

晶睿通訊發布新聞稿指出，去年12月合併營收除創歷年同期新高紀錄，也是去年單月營收第3高，主因受惠全球代工及品牌事業訂單增加，帶動營收年增率超過9成。

晶睿通訊表示，全球疫情解封，各國積極拓展旅遊商機，近期即為日本三重縣伊勢市打造人工智慧（AI）人流安防解決方案，加速振興日本旅遊業振興，透過分析人潮，優化商業活動，提高營運管理效率。

晶睿通訊說明，為掌握智慧物聯網（AIoT）趨勢，滿足客戶需求，近年來布局AI服務及相關產品，提高場景應用率，消弭各種安防問題，致力成為最值得信賴的安防解決方案品牌。

展望2023年，晶睿認為，因應國際局勢變動、通膨、升息等營運變數，將持續聚焦AI安防解決方案及服務，推動企業永續各項計畫，期望延續2022年成長態勢。（編輯：楊凱翔）1110109