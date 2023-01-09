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潘思亮拋服務業薪資5年翻倍 但須面對高物價挑戰

2023/1/9 12:58
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（中央社記者江明晏台北9日電）晶華董事長潘思亮今天表示，飯店業最大困境是缺工，來自薪資、少子化等結構性問題，坦言服務業「台灣薪資還是普遍偏低，5年翻倍是應該的」，但也須面對進入「高成本、高物價」的挑戰。

晶華董事長潘思亮今天出席「駕馭逆風、刷新未來」2023天下經濟論壇冬季場，針對飯店業歷經疫情後迎向解封，潘思亮以「轉」字預測今年。

他說，過去3年因為疫情「大家在家消費、沒辦法在服務業消費」，預估疫情後台灣經濟、民間消費會慢慢正常化，尤其服務業接下來2到3年會「風水輪流轉」。

但他坦言，飯店業也發生訂單接不完的狀況，然而「尾牙不能說3個月或6個月以後再來辦」，目前產業界最大困境是缺人、缺工，來自薪資、少子化等結構性問題，服務業恢復的力道取決於缺人、缺工問題是否解決。他重申，飯店業缺工問題，其實也是國防問題「缺兵」、也是教育問題「缺學生」，是台灣整體問題。

潘思亮說，晶華基層房務人員缺工，已經花了一年做了上千次媒合都沒有成功解決，服務業開始面臨20年前製造業缺工問題，最基層工作找不到足夠人力負擔，先進經濟體都有開放移工；他認為，政府應該朝向開放移工、留住外籍生、中長期移民政策等方面著手。

針對服務業薪資提升問題，潘思亮說，晶華集團過去3年所有員工都有調過薪，而服務業能不能負荷薪資上漲和其定價能力有關，他認為「台灣薪資還是普遍偏低，5年翻倍是應該的」；但薪資增加後，通膨一定會增加，且薪資永遠往上。

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他提到，過去30年透過自由貿易，台灣找到全球最便宜人力，現在局勢改變，應是薪資階級反轉的機會，但也將進入「高成本、高物價」的時代。

潘思亮補充，全球趨勢也顯示最底層服務業員工的薪資逐漸提升，「這是過去30年沒有做好的，而底層員工薪資提升未來也可以期待」；但台灣對於CP值消費的概念也要提升，否則企業不可能負擔，有賴企業加強創新、消費者慢慢演變後將會共好。（編輯：張良知）1120109

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