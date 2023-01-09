DRAM首季跌價收斂至18%內 集邦：未來恐續跌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹9日電）隨著美光（Micron）等多家供應商開始積極減產，市調機構集邦科技預期，今年第1季動態隨機存取記憶體（DRAM）價格跌幅可望收斂，將下跌約13%至18%，不過，未來仍將持續走跌。

集邦科技（TrendForce）表示，因消費需求疲弱，記憶體市場持續面臨庫存壓力，為避免DRAM產品價格進一步大幅滑落，多家供應商已開始積極減產，將有助今年第1季DRAM價格跌幅收斂。

集邦科技預估，第1季DRAM價格將下跌約13%至18%；其中，行動記憶體在獲利空間遭到嚴重壓縮下，將是跌幅明顯收斂的產品，下跌約10%至15%。

個人電腦及伺服器記憶體價格跌幅將相對較大，集邦科技預估，第1季跌幅將接近2成水準。DRAM價格仍不見下行週期的終點。

記憶體模組廠威剛表示，記憶體供應商在面臨庫存與虧損雙重壓力下，控制產能、縮減資本支出與穩定價格為當前營運重點，預期上半年DRAM價格可望逐步回穩，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）仍有下探空間。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

威剛預期，下半年隨著消費需求回溫，加上電動車、電競及工業控制等較高毛利率產品出貨增加，下半年營運表現將可優於上半年，獲利也將優於去年水準。威剛去年12月營收新台幣23.56億元，為32個月來新低，全年總營收350.52億元，年減11.42%。

十銓去年12月營收6.78億元，月增15.57%，為3個月來新高，全年總營收67.23億元，年減12.16%。十銓表示，今年營運依然具有挑戰，將積極衝刺大容量固態硬碟（SSD）及電競產品市場，整體營收將力拚83億元。（編輯：楊蘭軒）1120109