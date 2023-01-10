日月光投控去年營收6709億元年增17.7% 創新高

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）半導體封測大廠日月光投控去年第4季自結合併營收新台幣1774.9億元，創單季次高、同期新高，累計去年自結合併營收6709.45億元，年成長17.71%，創歷史新高。

日月光投控今天公布去年12月自結合併營收532.11億元，較去年11月601.07億元減少11.5%，比前年同期596.65億元下滑10.8%，是去年5月以來單月低點，仍是歷史同期次高。

其中去年12月封裝測試及材料（ATM）營收284.62億元，較去年11月326.5億元減少12.8%，比前年同期310.11億元下滑8.2%。

日月光投控去年第4季自結合併營收1774.9億元，較去年第3季1886.26億元下滑5.9%，比前年同期1729.36億元微增2.6%，是歷年單季次高、同期新高。

其中去年第4季封測及材料營收943.22億元，較去年第3季988.31億元減少4.6%，較前年同期919.58億元微增2.6%。

法人先前預期去年第4季日月光投控ATM業績季減個位數百分點，結果符合預期。

展望今年營運，日月光投控先前預期整體市況趨緩，投控封裝測試業績力拚較去年持平，仍可優於其他同業表現，第1季車用和網通應用持續強勁，不過產業庫存調整修正將延續到上半年。（編輯：張均懋）1120110