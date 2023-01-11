上市公司重分類 證交所：鎖定新經濟打造護國神山

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（中央社記者潘智義台北11日電）台灣證券交易所董事長林修銘今天表示，為打造台灣護國神山，力推新經濟，不只創新板有高成長潛力的新經濟公司，一般板上市公司今年也將鎖定新經濟，重新分類。

林修銘在歲末新春記者會透露，不只台灣創新板的錼創科技屬於新經濟，像佳世達投入物聯網、人工智慧，宏碁集團觸角也延伸很廣，都是最熱門的新經濟範圍，上市其他類公司類型繁多，今年上市公司重分類，就會優先考量。

他強調，透過上市公司重分類，搭配台灣創新板，要讓台灣未來的護國神山能見度提高，受國際投資者、台灣本土投資人青睞。

他直言，台灣產業不是沒實力，而是需要資本市場支持，很多新經濟在疫情下崛起，產業結構改變，帶來新的商機。證交所要打國際盃，除創新板之外，一般板也要鎖定綠色新經濟，重新檢視分類。

例如，數位軟體即服務（SAAS）、人工智慧（AI）、物聯網等，軟硬兼備的新經濟產業都是這次新分類的重點。

林修銘指出，在升息浪潮及經濟前景不明下，影響企業送件意願，全球籌資市場急凍；依據世界交易所聯合會（WFE）截至11月統計資料顯示，2022年初次申請上市（IPO）家數較去年同期減少約49%，IPO籌資金額也衰退約45%。

所幸，國內企業多已逐步擺脫疫情影響，加上證交所導入創新思維推動上市，使得2022年籌資表現再創佳績，上市申請家數26家，新上市家數23家；籌資金額方面，IPO籌資達新台幣277.8億元，股票籌資合計2689億元，皆為有統計以來新高。

此外，美國存託憑證（ADR）、全球存託憑證（GDR）籌資金額較往年成長，也顯示上市公司國際籌資能力提升。

證交所評估，2023年一般板上市家數目標22家、創新板目標10家，合計32家。（編輯：張均懋）1120111