竟天12日登錄興櫃 鎖定千億美元疼痛藥物市場

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（中央社記者韓婷婷台北11日電）專注皮膚外用新劑型藥物開發的竟天生物科技將於12日以參考價32元登錄興櫃一般板。竟天旗下有3個新劑型產品，其中一項已完成臨床二期，其他二項分別為臨床一期及臨床前試驗。

竟天成立於2008年，目前實收資本額新台幣3.48億元，董事長兼總經理為王藹君，全體董事持股比36.39%。主要法人股東包括永光化學、創新工業、永豐創投、兆豐商銀等，合計前十大股東持股61.94%。

王藹君今天表示，竟天是一家有營收的新藥公司，成立至今14年來，僅花不到5億元資金。目前研發進度最快為採噴霧劑型的APC101，適應症為帶狀疱疹後神經痛，已經完成澳洲二期臨床試驗；以及採泡沫劑型的APC201，適應症為骨關節炎疼痛，正同步在台灣、澳洲申請執行一、二期臨床試驗。

王藹君表示，竟天獨有的專利藥物傳輸技術平台，鎖定開發疼痛控制、經由皮膚局部給藥的505（b）2新劑型藥物，是國際上少數的特色新藥公司；竟天的核心競爭力，在於能根據藥物特色設計不同的劑型並進行開發。

王藹君表示，竟天自主開發的ACP101，核心技術為添加特殊高分子的配方在皮膚表面形成薄膜，使藥物滲入皮膚內，形成一個儲藥槽，再緩慢釋放藥物，噴霧劑型方式具有毒性低、副作用低及起效快等便利性，尤其可作用在頸部以上是最大特色。

王藹君指出，竟天的另一個優勢競爭力在於擁有一座符合PICs、GMP規範的藥廠，包含乳膏凝膠與溶液劑型二條產線，並且已完成局部麻醉劑皮麻樂乳膏（LALP cream）、愛密髮生髮液（iMinos solution）二項利基學名藥的市場開發、取證上市與量產銷售，一條龍的藥物開發模式。

目前，LALP cream已成功授權給香港大藥企，並取得香港藥證，目前正在申請中國藥證，將搶攻中國極具潛力的疼痛控制市場，未來也可望進一步擴展至其它國際市場。目前已收到二期的里程碑授權金，拿到中國藥證可再收取第三期里程碑金，未來成功上市還有銷售分潤金。

此外，竟天獨特的微脂粒包覆大分子藥物技術，開發了LipoT4N5（DNA修復酵素微脂粒），目前先以高階保養品上市販售，以增加營收挹注。

竟天的商業策略以國際大藥廠為授權目標，設定在二期臨床試驗階段開始尋找合作夥伴，借力使力，加速藥物的開發與上市時程，共同搶攻全球疼痛用藥市場。（編輯：張均懋）1120111