寒舍拚轉盈 蔡伯翰：努力把薪資拉到該有水準

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（中央社記者江明晏台北11日電）展望今年，寒舍餐旅集團董事長蔡伯翰表示，整體營運下半年將重回疫前水準，全年力拚轉盈，但缺工是很大的問題，而飯店業才從「加護病房」出來，未來努力把薪資拉到該有水準。

寒舍餐旅集團今天舉行點燈儀式，董事長蔡伯翰致詞時表示，疫情期間觀光產業相當辛苦，但集團也力求創新度過難關，邊境在去年10月開放，恢復速度也高於預期。

蔡伯翰會後受訪時表示，去年11月中旬開始，飯店業恢復速度優於預期，疫情前產業界本來擔憂商業活動無法從線上回到實體，比例會縮小很多，但目前觀察實情「恰恰相反」，去年12月至耶誕節之間，商務客比觀光客多很多，恢復力道更快。

展望今年，他表示，商務客已恢復到疫情前9成，觀光客受到各國疫情狀況與經濟匯率不穩定的因素影響，還在觀望中，營運要接近疫情前大概要等到下半年，畢竟國際航班還在重新復甦，但產業信心絕對比去年好，全年也力拚轉盈，希望能朝向這個業界共同目標前進。

至於飯店業鬧缺工荒，他表示，缺工是各行各業，甚至全球都面臨的問題，台灣觀光業確實也有這個狀況，集團會以各種不同策略，調配因應人力不足的情形，長遠除了加強建教合作外，勞動部也大力協助調整僑生工時，而外籍移工開放與否，則要看政府後續方向。

他坦言，「缺工是飯店業最大的問題」，但是否加薪搶人才，他則說「薪水絕對是人才留任重要的一塊因素，但絕對不是唯一的因素」，集團希望繼續維持向心力，薪資也會因應產業和社會水準去調整，但畢竟「這個產業才剛從加護病房出來、還沒有完全出院」，未來會把薪資拉到該有的水準。

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他也透露，寒舍員工年終大概落在1到1.5個月之間，和市場水準差不多，集團除了需要給員工一個好的報酬，也要向上市櫃股東負責。

寒舍餐旅2022年12月營收新台幣4.82億元，比去年同期的3.43億元、年增40.63%，創歷史新高，單季恢復疫情前水準，單月超過疫情前新高，住房率維持約8成，尤其台北寒舍艾美酒店平均房價提升至逾9000元，外國旅客占比為5至6成，整體客房營收恢復至疫情前約9成。（編輯：林興盟）1120111