賴正鎰：計畫在台灣開發第2家涵碧樓

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（中央社記者賴言曦台北11日電）隨著旅遊人潮回溫，鄉林集團董事長賴正鎰今天表示，集團旗下的日月潭涵碧樓已經滿房到今年農曆年後，並計劃將開發台灣第2家涵碧樓。

鄉林集團今天舉辦年度記者會，賴正鎰說，去年各行各業受到疫情影響，很多房產業與飯店酒店業2022年都宣布停業或暫緩推案，但鄉林集團的日月潭涵碧樓去年表現亮眼，已經滿房到今年農曆年後．

賴正鎰表示，未來將開始做涵碧樓飯店的管理服務輸出，預計將開發台灣第2家涵碧樓。

日月潭涵碧樓為全台首家一晚單價破新台幣萬元的高級飯店，據悉第2家涵碧樓的可能地點為花蓮、墾丁或雲林其中一處；其中，雲林是賴正鎰故鄉，且當地的古坑山區具備雲海等景觀優勢。

至於在中國投資部分，賴正鎰說，青島別墅去年10月提前完銷；南京涵碧樓商辦跟飯店式公寓出現疫情後報復性消費人潮，近期來客賞屋人數每週增加到30組客人，將可望有利於加速去化，目標要在今年完銷。

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賴正鎰指出，今年即將正式推出的成都案，當初每平方公尺售價為人民幣8000元，雖然此案進度慢了8年，但現在可售價格已拉高到每平方公尺2.3萬元以上。

賴正鎰也透露，除了持續在中國開發土地外，目前在台灣的雙北地區還有20個都更案推動中，未來5年已備妥超過新台幣1000億元土地案量，朝每年計畫維持300至500億元推案量，未來要朝著商業與住宅雙向開發目標前進。（編輯：林興盟）1120111