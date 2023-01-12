去年業績創高 遠東SOGO：今年拚成長1%達485億

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（中央社記者曾智怡台北12日電）遠東SOGO百貨董事長黃晴雯今天表示，去年SOGO業績達新台幣480億，年增9%創新高；今年逢全球進入疫後新秩序，俄烏戰爭、消費緊縮與通膨問題待解，全年業績拚成長1%、達到485億。

遠東SOGO百貨今天舉辦年終記者會，黃晴雯表示，去年業績達480億，創史上新高，對比2021年成長9%；其中，SOGO台北3館去年業績衝破300億、達310億，忠孝館在外觀、捷運連通口改裝後煥然一新，超市改裝亦佳評如潮，助攻單店業績達110億，復興店也是台北第一家突破200億的百貨，去年APP會員人數更超越100萬。

展望未來，黃晴雯表示，今年充滿變數，隨中國解封，全球國境開放，全球一起迎接疫後新秩序，但於此同時，俄烏戰爭等地緣政治因素仍在，能源、原物料、消費緊縮與通膨問題待解，零售業要維持成長動能，挑戰之大，今年業績目標拚成長1%、達到485億。

黃晴雯預告，今年兩岸都將有新商場開幕，首先是大巨蛋，SOGO相關準備工作進行中，將展現升級版的SOGO；她強調，大巨蛋與附近古蹟文化、運動休閒、民生消費、展覽、飯店觀光形成消費聚落，相信SOGO進駐大巨蛋後，將讓台北市過去所熟知百貨零售生態圈更升一級。

至於在中國大陸布局，黃晴雯表示，受中國受疫情影響，重慶隆鑫店工程有所延宕，預計年底分期開幕，業種規劃豐富，將成為SOGO中國市場全新形象大店。

此外，春節將至，SOGO攜手11大銀行推出「福兔迎春刷好康」活動，最高享12%回饋，初一起也會推出限量福袋，黃晴雯看好整體春節業績成長10%。（編輯：潘羿菁）1120112