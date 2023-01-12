加密貨幣漸進監理 金管會：從資產分離等3面向著手

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北12日電）加密貨幣監理讓各國政府大傷腦筋，金管會主委黃天牧今天表示，加密貨幣商品定性、是否要立專法處理等，目前正進行跨部會研議，金管會未來可以做的事包括資產分離、交易公平性及資安等面向。

黃天牧今天率各局首長舉行新春記者座談會，針對外界矚目的加密貨幣監理進度，黃天牧回應媒體提問時表示，行政院過去幾個月一直有跨部會討論，金管會已研究其他國家對此新興商品趨勢的監理現況，台灣並沒有落後別人，各國大部分仍是從洗錢防制角度往下延伸。

金管會先前曾在立法院財委會提到朝投資人保護及資產分離2面向監理，黃天牧表示，這是金管會在行政院跨部會討論時提出的初步構想，任何一個國家在規劃新興商品監理過程中，法規往往不會在第一時間定位好，因商品本身性質仍在不斷改變中。

黃天牧提到，從FTX等加密貨幣交易平台產生的問題可見這是國際監理機關共同面臨的問題，在監理方面，必須先了解清楚加密貨幣的商品定位及法律定性等，因此比較合理的方式是循序漸進從監理過程中累積經驗。

黃天牧表示，加密貨幣監理進行跨部會討論，意味加密貨幣並非僅涉及金融商品面，還牽涉到物權、法律定性，以及課稅議題等；至於未來是否要用專法納管加密貨幣，還在進行跨部會討論中。

針對加密貨幣監理上金管會可能扮演的角色，黃天牧表示，未來金管會可以做的事，包含客戶及平台資產的分離保管；交易公平性監理，比方整體貨幣上下架的審查機制等；熱錢包交易的資安問題等。

不過黃天牧坦言，目前這些面向並非都有相應法律可規範，現在能依循的是洗錢防制法授與金管會的權力。

金管會目前研議的監理方向是從加密貨幣業者與銀行往來著手，因加密貨幣業者會和銀行有金流往來，透過銀行強化KYC（認識你的客戶）程序，可望提供一定程度強化管理的效果。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

除了公權力介入監理外，黃天牧表示，有其他國家是透過公會或業者自律產生約制市場秩序的效果，「我們也會循著這程序」，畢竟國內也有比較活躍的加密貨幣業者，這是可以努力的方向。

黃天牧強調，未來行政院定案跨部會監理架構後，針對金管會職責，將循著洗錢防制繼續往下延伸，透過加密貨幣平台與銀行間的開戶或金流往來進行管理；再加上加密貨幣業者若希望未來有更健全發展並得到社會信任，願意採取自律機制，將可望透過這2大方向慢慢發展國內對加密貨幣平台的管理；不過黃天牧說，相關監理方向還要等行政院作最後確定。（編輯：林淑媛）1120112