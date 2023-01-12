三一東林攜手中國上汽改裝 攻特斯拉改裝車市場

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（中央社記者韓婷婷台北12日電）三一東林科技今天發布重大訊息，與中國知名改裝車廠上海大眾聯合汽車改裝有限公司，簽訂Tesla改裝生產合約，改裝成車STARTECH Model 3 、Model Y預計於3月底上市，第2季起陸續貢獻營收。

三一東林科技表示，透過旗下100%子公司參壹科技（上海）與中國上汽改裝正式簽署改裝生產合約，成為兩岸合作高端改裝車款的首例。雙方將共同製造銷售電動車Tesla(特斯拉)等獨家改裝成車品牌，由上汽改裝負責改裝生產STARTECH Model 3 及Model Y成車，並由參壹科技進行銷售。

三一東林科技表示，預計初期每月改裝生產40輛車，第一批Tesla改裝成車將會於3月底正式上市並交車，第2季起陸續可見營收貢獻。

三一東林指出，去年雙方已簽署合作意向書，現簽定正式合約，另配合Tesla改裝成車上市時程，位於上海浦東的全中國層峰級「高級訂製車旗艦展示中心」也將同步於3月底正式開幕，預計將能進一步吸引長三角區域的改裝車玩家、豪華車客群前來賞車、購車，全力搶攻人民幣達千億元的中國精品改裝車市場。

上汽集團為中國汽車龍頭集團，統計至2022年，上汽集團整車銷量已連續17年保持全中國第一，並連續7年蟬聯中國車廠海外銷量第一，在中國車市居領導地位。上汽改裝則為上汽集團全資子公司。

三一東林董事長陳睿謙表示，根據中國乘用車市場信息聯席會（簡稱乘聯會）資料顯示，2022年1至11月，Tesla於中國市場銷售約65.5萬輛，年增率為62.8%，而在日前特斯拉中國宣布降價後，預期將能再進一步刺激銷量，提高中國市場銷售數量。根據過往經驗顯示，高端豪華車的改裝比例約5%。

陳睿謙表示，看好解封後上海市場消費力道將比過去三年更為強勁，加上中國政策支持新能源車發展及汽車改裝行業合法化，有利於三一東林快速切入中國改裝車市場。（編輯：黃國倫）1120112