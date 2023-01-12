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准壽險業收回外匯準備金穩淨值？金管會：還待溝通

2023/1/12 18:24
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（中央社記者謝方娪台北12日電）為穩定淨值，壽險公會2022年12月討論收回外匯價格變動準備金方案並提報金管會保險局，金管會今天表示，此提案有很多細節需要再溝通，且技術上需要再評估，會在今年盡快討論。

壽險公會2022年12月開會通過收回外匯價格變動準備金建議案，希望爭取金管會保險局放行業者可從已提存的外匯價格變動準備金收回一定金額，作為穩定淨值的暫行措施。金管會今天舉行新春記者座談會，媒體關注金管會對此態度。

金管會保險局長施瓊華說明，壽險公會去年底送建議案至保險局，主要內容是說明，壽險業2022年累積的外匯價格變動準備金到達相對高的水位，但因去年新台幣大致走貶，壽險業並未大幅收回外匯價格變動準備金。

即便2022年底新台幣一度升值時壽險業出現匯損，讓壽險業收回部分外匯價格變動準備金沖抵損失，不過整體壽險業外匯價格變動準備金餘額仍有新台幣2000多億元。

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施瓊華提到，壽險業希望能設定一定門檻值，讓壽險業可以先收回部分外匯價格變動準備金，轉為保留盈餘先放在淨值項下，日後若再有匯損，可讓壽險業轉沖抵損失。

施瓊華表示，針對壽險公會提出的建議案細節，金管會有很多需要再和業者溝通的事項，以及技術上可能要再進行評估試算，因牽涉到各壽險公司目前外匯價格變動準備金餘額、試算結果及門檻值計算等，需要一點時間，會在今年盡快討論此事。（編輯：潘羿菁）1120112

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#壽險公會
施瓊華
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