力積電第1季營收估季減15% 產能利用率恐降至6成多

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹13日電）晶圓代工廠力積電第1季營運展望保守，預期產能利用率恐降至6成多，季營收將季減15%。

力積電下午舉行線上法人說明會，公布去年第4季及全年營運結果。因市況下滑，客戶持續去化庫存影響，包括面板驅動IC及影像感測器產品銷售減少，力積電去年第4季營收降至新台幣143.63億元，季減25%。

力積電去年第4季毛利率34.8%，季減11.6個百分點，稅後淨利19.2億元，季減68%，每股純益0.48元。全年總營收760.87億元，增加16%，稅後淨利216.35億元，增加34%，每股純益5.8元。

力積電總經理謝再居表示，去年第4季產能利用率約7成多，因標準型動態隨機存取記憶體（DRAM）平均售價接近成本，不會再用以填補產能，預期今年第1季產能利用率將降至6成多水準。

受農曆年長假，以及中國解封具不確定性影響，謝再居預期，今年第1季營收恐將季減15%，第2季有機會持平表現，下半年可望好轉，待2、3月時情況應可更明朗。

謝再居表示，基於與客戶長期合作關係，配合客戶去化庫存，決定取消過去簽約拿貨的限制，不足部分不會馬上扣款，並增長1年履約時間。

他說，客戶庫存於去年第4季有緩和趨勢，無線射頻識別系統（RFID）及車用、工控的分離式元件等產品需求維持穩定，是正面訊息。

因銅鑼廠產能下修及裝機時程推遲，力積電去年資本支出6.5億美元，較原訂8.4億美元減少22.6%。隨著銅鑼廠陸續裝機，力積電今年資本支出將達18.4億美元。

謝再居表示，銅鑼廠預計今年第1季完成無塵室建置，初期月產能8500片，試產55奈米及40奈米製程，第4季至明年第1季完成認證，今年不會有重大營收貢獻，估計會有營運費用約20億元，未來將視客戶需求進一步擴充產能，最多可達月產3.5萬片規模。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

針對台版晶片法的影響，謝再居認為對力積電影響不大。至於美中科技戰持續延燒，他說，確實有新客戶接觸，因為非中國地區客戶會要求生產鏈離開中國大陸；但中國積極建置生產鏈，中國客戶是否會轉為採用本土的生產鏈，有待觀察。

至於與印度合作建晶圓廠一事，力積電表示，不只一家印度企業透過政府管道尋求合作，但仍處於非常初期接觸階段，合作模式及相關細節，還沒有具體藍圖。（編輯：張均懋）1120113