確保春節ATM順暢 央行提醒金融機構朝3方向超前部署

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（中央社記者潘姿羽台北13日電）農曆春節將至，面對10天的超長連假，中央銀行特別提醒金融機構應朝3方向準備，包含留存充足的跨行清算資金、注意ATM補鈔等，確保春節期間ATM提款、轉帳等跨行系統順暢運作。

農曆春節連續10天長假，金融機構不上班，想要領錢，就得去ATM進行。為了避免運作卡卡，央行點出3方向請財金公司及金融機構協力超前部署；第一，央行已請財金公司督促金融機構留存充足跨行清算資金，以利跨行交易24小時順暢運作。

央行說明，隨著跨行支付交易量持續成長，金融機構於春節假期前留存的清算資金也逐年增加；111年9天假期共留存新台幣4014億元，今年10天假期預計可達4087億元，足以支應跨行支付交易24小時順暢運作。

第二，央行請財金公司加強維護跨行系統運作，以應民眾跨行提款與轉帳的需求，財金公司在去年12月函請各金融機構，加強監控清算資金使用情形。

央行表示，如果金融機構有臨時性的緊急資金需求，可利用央行與財金公司增撥跨行清算資金機制辦理；另外，財金公司也將加強維護金融資訊系統，確保跨行業務正常營運。

第三，金管會已函知銀行公會轉知全體金融機構，加強春節期間ATM補鈔及電子銀行服務，以因應企業及民眾資金調度、提款及轉帳等金融服務需求，同時落實資訊安全防護措施。

央行也鼓勵民眾以手機門號跨行轉帳發放數位紅包，不只響應行動支付，還可達到減少接觸的防疫效果。（編輯：張均懋）1120113