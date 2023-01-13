台亞半導體砸90億 攻氮化鎵化合物半導體研製

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（中央社記者鄭鴻達台北13日電）投資台灣再添一案，半導體整體解決方案製造商台亞半導體，將斥資近新台幣90億元在竹科廠房興建無塵室，並增設智慧化產線、導入生產監控數位系統，以深耕氮化鎵化合物半導體的研發與製造，開拓全球市場。

投資台灣事務所發布新聞稿指出，今天召開「歡迎台商回台投資行動方案」聯審會議，通過「台亞半導體」斥資近90億元擴大投資台灣，以因應該公司未來開拓全球市場，並強化公司營運韌性。

台亞半導體此次投資將在竹科廠房興建無塵室，同時新增設智慧化產線，並導入生產監控數位系統，深耕氮化鎵化合物半導體的研發與製造，預計投資完成後，將為台灣創造127個高科技人才就業機會。

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投資台灣事務所說明，台亞半導體擁有近40年半導體製造銷售與品質管理經驗，為提供半導體整體解決方案的製造商，營業範圍包含半導體發光元件、感測元件、功率元件、磊晶材料、晶粒製造、元件封裝產品的生產製造。

據統計，「投資台灣三大方案」迄今已吸引1306家企業投資超過1兆9243億元，創造14萬2315個台灣就業機會，其中包括279家台商返台投資約1兆1237億元，帶來8萬4759個就業機會。後續尚有23家企業排隊待審。（編輯：林興盟）1120113