工業富聯深圳觀瀾廠 入選WEF燈塔工廠

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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）鴻海旗下工業富聯表示，中國大陸深圳觀瀾工廠入選世界經濟論壇（WEF）最新一批「燈塔工廠」，為全球首座精密金屬加工燈塔工廠，也是工業富聯第6座燈塔工廠。

工業富聯日前在微信公眾號發布訊息，引述世界經濟論壇評論指出，因應智慧型手機新品快速發布和嚴格品質標準的需求，工業富聯提升智慧化生產，加快新產品導入速度29%，提升50%的量產爬坡速度，降低56%不良率，節省30%的製造成本。

工業富聯指出，深圳觀瀾工廠主要研發生產手機精密機構件等精密金屬產品，工業富聯已經參與打造6座燈塔工廠。

因應智慧型手機設計革新與市場需求，工業富聯表示，持續布局5大生產技術創新，包括打造人工智慧驅動的新產品，部署新一代CNC關燈工廠，布局先進控制落實可撓式智慧設計，強化高精度自動品質監測，同步提升10個廠區、200多個車間產能。

工業富聯先前提出「燈塔領航者計畫」，目標2021年至2025年，協助中國大陸10家企業建設成為世界級燈塔工廠轉型標杆、助力100家企業落實完整數位化轉型、為1000家製造企業導入數位化技術應用，以及通過平台為5萬家中小企業提供產業與技術服務。

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工業富聯表示，目前「燈塔領航者計畫」已服務1400多家企業，涵蓋電子製造、汽車及零配件、家居、醫療器械、冶金材料、化工材料、機械加工、電力裝備等10大產業，企業包括電動車和汽車零配件等50多家廠商，以及汽車金屬配件、醫療器械等產業的隱形冠軍和專業廠商。

2018年起，世界經濟論壇與麥肯錫從全球製造業工廠中，挑選出布局第四次工業革命技術中表現出色的廠商，以「燈塔工廠」（Lighthouse）稱呼。（編輯：楊蘭軒）1120115