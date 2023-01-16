東洋去年每股盈餘4.4元 4年來最佳表現

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（中央社記者韓婷婷台北15日電）台灣東洋公布2022年自結財報，去年12月稅後盈餘新台幣3248萬元，每股盈餘0.13元；累計全年營收50.61億元，年增11.6%，稅後盈餘10.93億元，每股盈餘4.4元，年增31.3%，為近4年來最佳表現。

展望2023年，東洋預期，台灣業務營收目標年增5%至10%，微脂體抗黴藥Lipo-AB與鎮靜麻醉新藥將在美國與台灣市場銷售，國際合作里程金將陸續入帳。

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東洋表示，自製的微脂體困難學名藥Lipo-AB，在2022年11月獲得美國FDA核可並取得藥證，是美國第2款上市的學名藥，已在2023年1月正式出貨美國。由於已取得一定訂單，預估上市後首年，在美國市占率即可達到10%，有望推升整體海外營收比重，從去年的6%進一步提升為7%至8%。

另外，以卵巢癌為適應證的微脂體藥物和適用於肢端肥大症的微球藥物，目標於2024年取得藥證，有望進一步推升東洋海外營運動能。（編輯：張良知）1120116