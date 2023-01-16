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台股漲百點破14900點 法人：聚焦產業景氣與企業展望

2023/1/16 19:37
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（中央社記者張建中台北16日電）台股今天在生技類股勁揚逾2%，電子及金融類股同步走高推升，指數突破14900點關卡，收在14927.01點，上漲102.88點，成交值新台幣1497.34億元。法人表示，產業景氣與企業營運展望將是市場關注焦點。

分析師王兆立說，台股今天是受到美股13日走揚所激勵，隨著17日將虎年封關，投資人面臨是否抱股過年的抉擇。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，觀察台股量能萎縮，觀望氣氛濃厚，市場賣壓減輕，不過，投資人追價力道也不強。

王兆立說，投資人多數預期通膨可望逐步放緩，美國聯邦準備理事會（FED）最快速升息時間已經過去。黃國偉表示，國際股市近期走高，主要是投資人期待FED可能放緩升息腳步。

王兆立指出，市場對於經濟前景展望不同調，樂觀派預期經濟可望軟著陸，保守派則憂心經濟恐陷入衰退。時序即將步入美股超級財報週，產業景氣與企業營運展望將牽動國際股市動向，將是市場關注焦點。（編輯：趙蔚蘭）1120116

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