矽品中科二林廠啟用 蔡祺文：中央地方合作最佳見證

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（中央社記者吳哲豪彰化17日電）矽品中科二林廠今天落成啟用，矽品精密董事長蔡祺文指出，二林廠啟用代表地方創造與新生，感謝國科會及彰化縣府提供服務窗口協助，可說是中央地方合作最佳見證。

矽品中科二林廠舉辦落成啟用典禮，出席的有蔡祺文、縣長王惠美、中科管理局長許茂新及日月光控股董事長張虔生等人，蔡祺文、王惠美等人一起剪綵慶賀，象徵廠房啟用，矽品擴大投資中台灣。

蔡祺文致詞時說，二林廠啟用代表地方的創造與新生，擘劃產業新局，他要感謝國科會及彰化縣政府的協助，建廠期間國科會與縣府都提供服務窗口，全力協助矽品，中科二林廠可說是中央與地方通力合作的最佳見證。

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王惠美接受媒體聯訪時說，矽品中科二林廠落成啟用，帶動地方發展，也很高興看到矽品在彰化不斷壯大成長，不但是台灣之光，也是彰化之光，也希望矽品在二林設廠，帶動相關產業進駐，吸引彰化在地人才回流，縣府也會加強中科二林園區周邊交通建設，縮短二林和彰化市間的交通時間。

位在中科二林園區的矽品二林廠總投資額約新台幣800億元，開發面積約14.5公頃，預估未來8至10年產能滿載運轉後，將為地方提供近7000個工作機會，同時也透過製程改善、太陽能發電等方式，達成集團2050年淨零減碳目標。（編輯：陳仁華）1120117