群創南科廠房屋頂設太陽能 併聯台電啟動

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（中央社記者楊思瑞台南17日電）群創光電今天在台南三廠舉行自設太陽能台電併聯啟動儀式，預計年發電量788萬度，成為用電大戶綠電政策正式實施以來，首家以廠房屋頂設置太陽能發電併網的科技大廠。

群創董事長洪進揚主持啟動儀式，行政院副院長沈榮津、台南市長黃偉哲、南科管理局長蘇振綱、台電副總經理蕭勝任、工研院長劉文雄等人出席。

洪進揚致詞表示，群創積極進行能源轉型，克服高科技製造業者擔心無塵室屋頂建置光電設備風險，在安全、耐候、高效等面向都採用高規格設計，台南二、三廠提早併網達標，其他廠區持續布建，邁向2030年達成20％再生能源使用（RE20）綠色承諾。

沈榮津指出，在很多高科技業者仍認為自家廠房屋頂很寶貴的情況下，群創光電願意「自找麻煩」，在耐震、防颱等各方面進行結構強化，利用廠房屋頂設置太陽光電設備，可說是科技界典範企業，希望南科管理局能在園區水電小組為群創安排專案報告機會，「刺激」一下其他業者。

沈榮津表示，政府能源轉型政策訂定2025年20GW太陽光電目標，及促進科技業符合國際趨勢、用電大戶綠電義務、國際供應鏈要求等，政府會持續推動太陽能發電、風力發電等綠電，盼各界繼續支持政府政策。

蘇振綱表示，累計至111年底，群創光電在南科園區整體太陽光電設置量中排名居冠，且今年將再完成設置6MW太陽光電量，總累積設置量將達到14MW。

黃偉哲說，台南在全國綠電發展扮演重要角色，市府並發布台南市低碳城市自治條例，規範轄內能源大用戶應至少設置契約容量10％的太陽光電系統，目前多數大用戶為企業廠房，如能利用屋頂閒置空間安裝太陽光電系統，可增加業外收入，同時符合台南政策規範。

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群創光電今天也為與工研院技術合作打造的「智能循環液晶萃取中心」揭牌，總經理楊柱祥指出，整廠國際輸出、再生電視問世是中心的2項重要目標。

楊柱祥表示，群創在2019至2022年處理3445噸廢棄玻璃（相當於288萬片42吋面板），以創新溶劑循環萃取模式萃取1.7噸液晶純化再利用，再製92萬片42吋再生電視，「智能循環液晶萃取中心」為全球首座自動化液晶循環再利用工廠，產線升級全面自動化，使循環經濟再升級。（編輯：郭諭儒）1120117