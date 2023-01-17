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中國製螺螄粉 經部：多數電商與實體通路已配合下架

2023/1/17 19:40
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（中央社記者張璦台北17日電）經濟部今天表示，中國製螺螄粉從來沒有准許進口，若有市售商品，即屬走私或虛報，現已發函要求所有實體通路及電商平台依法立即下架，絕大多數電商及實體店家，也已主動配合下架不合格商品。

台灣基進16日召開「統戰標語當包裝！食品假進口真滲透，常民生活成國安議題」記者會，表示接獲檢舉，在中國黑龍江省牡丹江市註冊的摩爾霍普公司，代理中國螺螄粉食品進口台灣，並在康是美、全家、蝦皮等通路販售，包裝還印有統戰字眼，呼籲「行政稽查零容忍」。

經濟部貿易局今天發布新聞稿重申，中國製螺螄粉從來沒有准許進口，因此若有市售商品，就屬於走私或是虛報。根據財政部關務署統計，過去2年共查獲自中國走私的螺螄粉791件、8400公斤，都已依規沒入、處以罰鍰。

經濟部指出，特定人士導向害怕統戰所以下架麵食的說法，顯然不了解目前的貿易規範。

經濟部表示，兩岸交流與貨品貿易相關規範明定，在兩岸人民關係條例和兩岸貿易許可辦法當中，中國製粉條類產品，例如中式麵條、寬平麵條、米粉條等，都屬於未准許項目，螺螄粉也在禁止項目中，經濟部主要是考量國內產製情形以及保護國內業者，以免造成市場替代及排擠作用，形成不公平競爭。

經濟部指出，中國製螺螄粉案的性質很明確，「從未准許，走私下架」，因此已協調跨部會，對違法商品啟動聯合稽查，除發函要求所有實體通路及電商平台依法立即下架以外，也跨部會全面追蹤實際下架情形。

經濟部表示，目前已掌握到絕大多數電商及實體通路店家，均已主動配合下架不合格商品。

經濟部強調，海關查獲中國製螺螄粉食品，如有涉及私運或虛報，均依海關緝私條例相關規定裁罰，沒入貨品及處以罰鍰，並將進口人移由貿易局依據「台灣地區與大陸地區人民關係條例」處以停權2個月至1年，嚴重者可廢止廠商登記資格。（編輯：林淑媛）1120117

#經濟部
#中國
#經濟部貿易局
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