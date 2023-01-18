關務署跨部會稽查中國螺螄粉 3天扣押1930公斤

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（中央社記者張璦台北18日電）中國螺螄粉包裝印有統戰字眼輸入台灣掀爭議，財政部關務署表示，16日至18日跨部會赴新北市及桃園市涉案廠商檢查，扣押疑似走私的中國製螺螄粉5920包，重量約1930公斤，海關正在調查相關事證，將儘速依法裁處。

同時，關務署指出，海關向來積極查緝未開放進口的中國農產品及加工食品，以未開放進口的中國加工食品為例，自民國110年至111年，累計查獲達3320件，總計24萬7066公斤，均已依個案違規情節，依海關緝私條例裁處。

財政部關務署強調，螺螄粉、調味花生、魔芋爽等中國製食品，均非屬經濟部公告准許輸入的中國物品，一旦查獲虛報或走私，將依法沒入銷毀貨物及處以罰鍰。

據統計，海關近2年間，查獲中國製螺螄粉791件、8400公斤、調味花生634件、8109公斤及魔芋爽92件、913公斤。

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關務署進一步表示，基隆關、台北關今年1月16日至18日，與跨部會共同合作，分別赴新北市及桃園市涉案廠商進行檢查，並扣押疑似走私的中國製螺螄粉5920包，重量約1930公斤，暫存放於海關私貨倉庫；海關正在調查相關事證，將儘速依法裁處。

關務署指出，海關將持續於邊境攔截未開放進口的中國製食品，並適時進行跨機關市面查緝，以阻絕不法，呼籲業者、民眾切勿非法進口未開放中國製食品，以免觸法。（編輯：潘羿菁）1120118