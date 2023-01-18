電信業怨審查費時 NCC：市場競爭者5家變3家不可不慎

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（中央社記者蘇思云台北18日電）NCC今天通過兩大電信合併案，外界質疑審查費時，NCC官員表示，台灣這次前後送進來是2案，不像其他國家一次少一家業者，5家電信業者可能變3家，對產業競爭與資費影響，審查上不可不慎。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天決議通過兩大電信合併案，台灣大哥大合併台灣之星，遠傳電信也將合併亞太電信，預料開啟電信產業「新三國時代」。

不過，由於台灣大哥大、遠傳電信都有部分頻寬超標，台灣大在低頻段超標也引發電信業者提前「隔空交火」，導致頻率戰提前成為合併案的關注焦點。NCC今天則以附款要求2業者在2024年6月底完成網路整併，並改正頻寬超標狀況。

業界有聲音質疑審查時間過長，影響小家業者經營與用戶權益。NCC官員表示，國際上一個合併案可能就審查1到2年或2到3年，台灣這次前後送進來是2案，不像其他國家多數一次只少一家業者，而是可能從5家減少到3家，對市場競爭與消費者資費的影響，審查上不可不慎。

NCC官員表示，兩家業者去年2月跟3月遞件，這次審查時間其實短於1年，審議過程很審慎，NCC不斷跟相關機關交流，業者中間也補件多次，幾乎每週都有合併案的相關進度，審查時間絕對沒有過長。業者一開始送來的文件200多頁，中間陸續增補，到現在最後一版，頁數幾乎是原本2倍。

NCC上一次審查的電信合併案，可以回溯到2015年11月4日附負擔核准亞太電信與國碁電子合併一案，不過，當時兩家業者在4G取得頻寬後不久就宣布合併，跟這次亞太電信、台灣之星已經經營多年、共握有476萬戶，戶數規模跟現在差距大，影響範圍自然也更大。

NCC官員表示，業者想的可能是規模經濟，但政府要想的還是市場產業整體發展與消費者權益，也很關注零售價格會不會變化，因此引入新業者加入市場，或是提供多元資費等都是考量面向。

至於業界關注的頻率議題，由於去年中政府歷經組織改造，NCC頻率資源業務分到新成立的數位發展部，因此NCC去年9月底召開聽證會時，由數位部提供頻寬相關的鑑定意見，但頻寬超標後要如何處理，也要2個部會達成共識。

NCC官員表示，頻率現在是數位部職掌，機關間必須相互尊重，確實也需要時間溝通。（編輯：潘羿菁）1120118