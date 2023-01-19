金融業響應淨零碳排 推綠色保險、遠距刷臉投保

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（中央社記者謝方娪、潘姿羽台北19日電）保險業響應淨零碳排，南山產險從提升電動機車投保率、強化保險意識出發，推動專屬Gogoro車主的UBI車險保單；中壽持續推動綠色金融，包含電子保單、遠距刷臉投保等。

面對2050淨零碳排目標，金融業扮演關鍵角色。南山產險推動永續低碳行動，產險電子保單先前已取得SGS-Taiwan ISO 14067查驗聲明書，完成「電子保單碳足跡」計算與驗證，後續將進行「環保署電子保單碳標籤」申請。

近年極端氣候導致的天災風險劇增，為保障客戶資產、鼓勵客戶使用綠能建材設備，南山產險提供「住家綠能升級附加條款」，若住家財物損毀，南山產險將以綠能建材設備修復或重建，或現金賠付以綠能建材設備修復或重建保險標的物所需費用。

此外，南山產險2020年底推出專屬於Gogoro車主的UBI（Usage-Based Insurance，使用基礎計費保險）車險保單「南山產物電動機車騎乘里程計費保險」，從提升電動機車投保率、強化保險意識出發，發想商品創新設計概念，進而突破騎乘里程與機車保險、保險費率的關聯性，設計騎多少里程繳多少保費的商品架構。

中壽持續推動綠色金融、開發更多創新低碳的保險服務與環境永續作為，包含推行電子保單、遠距刷臉投保、使用森林管理委員會驗證的環保紙張、可再生且無毒環保的大豆油墨、減少紙張使用，支持環保印刷製品等作法，將永續觀念落實於日常業務與作業流程。

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此外，中壽以企業採購影響力邀請供應商加入「減少碳排」行動，透過永續經營理念支持在地供應商；2021年最新企業永續報告書也指出，中壽在地採購金額比例達99.63%。

新壽則在2022年9月推出創新商品「新光人壽食在安心終身健康保險附加條款」，提供保戶消化系統健康保障，同時響應聯合國永續發展SDGs 2消除飢餓目標，宣布每張保單捐贈新台幣100元給台灣食物銀行聯合會。（編輯：楊蘭軒）1120119