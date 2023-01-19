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北富銀搶下好市多聯名卡發卡權 2/1正式上市

2023/1/19 16:25（1/19 16:35 更新）
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北富銀搶下好市多聯名卡發卡權，全新富邦Costco聯名卡將於2月1日上市。圖為好市多內湖門市採購民眾。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝方娪台北19日電）市場盛傳台北富邦銀行擠下國泰世華銀行、搶下好市多（Costco）聯名卡發卡權，北富銀先前從未評論市場傳聞，不過今天發布採訪通知證實，全新富邦Costco聯名卡將於今年2月1日上市。

好市多與國泰世華銀10年聯名卡合約2023年8月7日將到期，市場盛傳由北富銀搶下聯名卡發卡權，但北富銀先前均表示不評論市場傳聞。

北富銀今天發布媒體採訪通知，預計2月1日舉行富邦Costco聯名卡上市記者會，首度證實此事。

北富銀指出，全新富邦Costco聯名卡即將於2023年2月1日正式上市，多元有感的升級權益，將使富邦Costco聯名卡成為民眾皮夾必備的全方位生活消費萬用卡。

面對好市多聯名卡發卡權易主，國泰世華銀先前發布聲明表示，在雙方合約期滿前，聯名卡相關權益不受影響，聯名卡可繼續在好市多賣場內及其他商家使用，且屆時未使用完的多利金，將為聯名卡卡友轉換為刷卡金，折抵信用卡帳單，國泰世華銀並推出聯名卡轉換CUBE卡方案，爭取留客。（編輯：張均懋）1120119

#北富銀
#國泰世華銀行
#好市多
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