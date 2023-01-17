北富銀併日盛銀金管會准了 分行數將居民營之冠

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（中央社記者謝方娪台北17日電）富邦金2022年11月11日合併日盛金，預計今年啟動子孫公司整併。金管會今天核准台北富邦銀行合併日盛銀行，合併後北富銀擬制總資產將達新台幣4.27兆元、居業界第3名，分行家數則躍居民營銀行之冠。

金管會銀行局主秘侯立洋今天宣布同意台北富邦商業銀行與日盛國際商業銀行合併案，合併後存續主體為台北富邦銀行，雙方合併基準日暫定今年4月1日。

此合併案於2022年11月18日分別經北富銀與日盛銀董事會代行股東會職權決議通過，將由北富銀在合併基準日增資發行新股支應合併對價。

截至2022年9月底，北富銀及日盛銀總資產各達3.99兆元及0.28兆元，擬制合併後存續銀行總資產達4.27兆元，資本額1432億元，國內營業據點為179處。

北富銀目前總資產為業界第4名，合併日盛銀後，總資產規模將提升至第3名，僅次於台銀及中信銀。

侯立洋指出，根據北富銀規劃，針對日盛銀現有44處據點，均會予以保留；ATM原則上也都會保留。

北富銀現有分行家數為全體銀行第11名、民營銀行第5名，合併日盛銀後，北富銀分行家數將躍居全體銀行第5名、民營銀行第1名。

存、放款市占率變化方面，北富銀合併日盛銀後，存款市占率將自第9名躍升至第6名，放款市占率自第11名躍升至第9名。

依北富銀及日盛銀申請書件說明，兩家銀行在營業據點分布與客群經營具互補性，合併有助促進資源整合，提升機構經營規模及競爭力，並提供客戶更多元且便捷的金融服務。（編輯：潘羿菁）1120117