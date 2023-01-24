戶外機能服昂貴 業者：從材質到做工都有學問

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光隆主管指出，登山運動所需的防風層，為確保雨水不會滲進衣服，需要用「貼條」加強在縫線處，上貼條耗時費工且做工繁複。圖為防風外套的貼條處。中央社記者賴言曦攝 112年1月24日

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（中央社記者賴言曦台北24日電）COVID-19疫情推升台灣登山熱潮，帶動戶外機能服飾需求。但為何國際知名品牌的機能外套每件可以賣到新台幣萬元左右，戶外機能服飾廠光隆實業指出，中高價位產品連衣服的印花都要做到一件不差，可說是從材質到結構都講究。

2020年爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，各國民眾旅遊從出國探索不同城市，轉而發掘當地大自然之美，帶動戶外機能服飾需求。

根據研調機構Euromonitor預測，全球戶外服飾市場2021年到2026年的年複合成長率為6.4%，超過COVID-19爆發前12年的年複合成長率3.7%，顯示戶外機能產品逐漸成為民眾添購服飾的熱門選項。

不過觀察國際知名登山品牌的防風層外套，通常售價高達萬元以上。

客戶包含Columbia等國際知名戶外品牌的光隆指出，中高價位品牌通常在設計時會有2大主流，分別是材質及產品結構。材質大多著墨在環保再生、特殊加工布料等，至於產品結構就大有學問。

首先談到外觀設計，光隆成衣部主管表示，部分特殊設計的產品，每件衣服的印花必須做到一模一樣。例如有山脈圖案的外套，無論尺碼，每件衣服的山頂都必須在一樣的位置，除了每塊布料能生產的成品會比普通產品少，甚至有時要動用手工裁切才行。

至於最重要的功能性，光隆主管指出，以登山運動所需的防風層為例，為了確保使用者遭逢大雨時，雨水也不會滲進衣服，因此需要用「貼條」加強在縫線處，但上貼條耗時費工，尤其是肩膀、領子等有弧度的地方，做工更繁複，因此「貼條品項（的產品）出廠價最高」。

光隆強調，如果要從事登山、滑雪等活動，戶外機能服飾表布可承受的水壓值，通常要做到每平方毫米的面積上可承受1萬毫米（mm）的水柱而不滲水，也就是防水係數要到10K mm，才算合格。

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光隆指出，除了上游布廠會自行測試產品外，公司也會在成衣製作完成後，送進實驗室用水柱沖、機器拉扯的嚴格測試，確保產品符合設計時要求的標準。

除了實驗室測試，光隆說，客戶也會請專業極限運動員親自、實地進行測試，有時團隊會覺得奇怪，怎麼還沒收到客戶回報測試結果，問了才知道，原來運動員還在山裡測試中，但也因此知道，「這件衣服是可以抵禦自然環境挑戰的」。（編輯：張良知）1120124