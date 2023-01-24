業者碳盤查需求大 經部估今年共有18家碳查證機構

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（中央社記者鄭鴻達台北24日電）面對2050淨零碳排目標，強制性與自願性碳查證需求將快速成長，除既有12家機構，經濟部標準檢驗局超前部署持續輔導，預計到今年底將共有18家機構投入查證行列。

經濟部標準檢驗局說明，環保署公布首波強制碳盤查對象有287家企業，主要為發電業、鋼鐵業、石油煉製業、水泥業、半導體業等；第2波再增250家，包括電子零組件、金屬製品等製造業。

標準局表示，金管會也在上市櫃公司永續發展路徑圖中，要求資本額在新台幣100億元以上鋼鐵業、水泥業等上市櫃公司，也要在2024年完成查證，加上歐盟CBAM（碳邊境調整機制）即將上路，光強制性查證需求量就預期大增。

此外，標準局指出，台灣中小企業以外銷導向為主，面對各大國際品牌商對其供應鏈廠商的碳查證要求，也料將會產生龐大的自願性查證需求，這部分將比強制性查證還大。

截至目前統計，通過環保署認證的碳查證民間機構有7家，經由標準局協助輔導，並取得全國認證基金會（TAF）自願性認證資格的法人查證機構則有5家。

經濟部正在協助上述5家機構辦理環保署許可查驗機構資格申請作業。此外，標準局將持續輔導更多民間與法人機構加入，若一切順利，將再增加6家，預計至年底將累計有18家機構。

標準局表示，就目前國內強制性查證需求，這18家查證機構是足夠應付的，但若考量到未來龐大的自願性查證需求，以及未來可能出現的狀況，政府必須超前部署。

標準局預計今年新增的6家碳查證機構，將很快通過認證並投入碳查證市場，若未來還有廠商反映碳查證量能仍不足，甚至因此出現漫天喊價的狀況，標準局就會再擴大輔導，以增加查證量能。

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為有利企業進行碳盤查工作規劃，環保署公布新版「溫室氣體排放量盤查作業指引」，中小企業也適用，這將有效簡化業者碳盤查及申報的程序，減少業者負擔。

另外工業局針對製造業提供碳揭露、碳盤查的輔導方案，也持續到各地辦理講習，協助廠商建立初步碳盤查概念，後續廠商可善用工業局的碳盤查工具，先行試算以簡要掌握自身廠房的碳排狀況。（編輯：潘羿菁）1120124