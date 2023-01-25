企業二代談接班 要先大材小用從基層學習傾聽

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（中央社記者潘智義台北25日電）台灣上市櫃公司或中小企業在第一代創業經營有成後，須面對接班課題。華城電機總經理許逸德認為，與其說接班，不如說傳承，「就算自己有才，也要大材先小用，才知道好用，更感謝爸爸的愛用」。

許逸德日前參加上市櫃公司協會的論壇活動時透露，自己是唸法律，從國外回來本以為要做老闆的特別助理或副總經理，「結果竟被安排做業務，而且感覺怎麼像做旅行社在做的事情」。

他說，他從企業基層做起，後來從業務升到處長，處長任內12年間業績倍增，但他回顧過去養成的歷程，體會到當好主管之前，要先學會當好部屬，從平常事物中學習成長。

許逸德指出，父親在台北工專（現已改制為台北科技大學）畢業後去日本唸碩士、博士，接受日本教育的薰陶，父親曾告訴他一個故事，日本兵被打巴掌時嘴巴要閉緊，避免受傷；當時說著就輕打了他一巴掌，要他好好體驗，不要多說話，做好自己的本分。

許逸德認為，家族企業沒有接班的問題，應該說是傳承，就是要把家族企業傳承下來。

近幾年接班的憶聲電子董事長彭亭玉，她回憶起剛到憶聲上班時，早期也是從業務部門開始歷練。

彭亭玉說，非常認同許逸德的說法，不是接班，而是傳承她父親的事業；雖然父女兩人做事的風格截然不同，彼此也都不會改變作風，但當她投入憶聲的工作後，已逐漸明白不必改變她父親的想法，只須努力把事做好，而溝通是成功的不二法門。

她表示，從基層做起很重要。憶聲以前專注外銷，近年接手歌林家電品牌，很多事都要懂；但印象最深刻的是，自己擁有美國百大學校的企管碩士學歷，當她進入憶聲工作之初，她父親卻只給月薪新台幣3萬元，要她從頭開始學。

彭亭玉一度以國內知名飯店財務部開出7萬元月薪的條件，向她父親抱怨；但她父親說，因她沒有經過科技業歷練，只能給3萬元。彭亭玉近兩年接任董事長，才知道一開始起薪不高是有道理的，因為自己當時並沒有全面了解憶聲的經營狀態，必須從頭學起。

對於父執輩的公司主管，彭亭玉回憶，剛到公司上班時常聽到公司主管說「看妳長大」；這些父執輩的人初期並不願意接受自己提出的一些新觀點或看法，但她發現透過「傾聽」及「溝通」就可了解對方思維，也可讓對方了解自己的想法。

她認為，很多事並不是要分對錯，而是要一起共同解決問題，把事情做好；跟父執輩「溝通」要尊師重道，這是在台灣社會環境下養成的好風氣。

彭亭玉坦言，其實跟父執輩主管很好溝通，反而是回到家，「做自己，跟爸爸溝通」會比較有衝突；但到了企業工作，就會了解她父親經營上的用心良苦。

台灣大車隊執行長林念臻也表示，要傳承她父親林村田的事業，雖然做事的方法不同，但還是可以扮演好傳承的角色。她指出，進到55688（台灣大車隊）超過10年，一開始從基層做起，負責計程車派遣管理，再擔任特助2、3年；接任執行長後，經歷了疫情衝擊、數位轉型的變革。

林念臻坦言，台灣大車隊資源有限，所以要學會資源規劃，建立屬於自己的團隊，就像她父親說的「一個人可跑很快，但一群人才可持久」。

林念臻認為，對於父執輩老臣，重點是溝通，透過練習再練習，就像政大企家班教的「聽、說、讀、想」，傾聽也是很重要的事，畢竟當老闆的人時間很忙，需要不斷換位思考。

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對於主管之間的溝通，她說，台灣大車隊主管平均年齡約45歲，很多是高階經理人出身，也曾經認職外商高階主管；談到台灣大車隊這幾年做數位轉型，希望營運能上雲端，就要和主管溝通，如同「要打敗大魔王，要先過中間關卡」，所以必須先找中階主管，再找高階主管溝通。

30多歲的林念臻面對公司大小事，在溝通方面下足功夫，對於台灣大車隊董事長、父親林村田，林念臻表示，前陣子她忙到太晚下班，父親還買雞精給她喝，其實關心不一定要用講的，傳承家族事業也沒有一定的法則，但溝通卻是很重要的事。（編輯：張良知、楊凱翔）1120125