華城：明年外銷占比逾5成 訂單看到2028年

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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）電力設備大廠華城電機今天表示，第4季訂單規模達新台幣100多億元，預估2025年外銷營收占比有機會突破50%，華城已與3至5家客戶簽訂長約，目前處理到2027年至2028年訂單，尚未有在國外設廠規劃。

華城下午受邀參加券商舉行法人說明會，總經理許逸德表示，華城持續受惠外銷、台電強韌計畫、綠能3大成長動能，外銷美國電網基礎建設等需求穩健，加上台電強韌電網計畫、以及後續綠能轉型和淨零碳排等短中長期目標帶動。此外，許逸德指出，人工智慧AI資料中心和伺服器增加算力以及電力需求，也帶動華城重電出貨。

在產能布局，許逸德表示，目前未有在國外設廠計畫，2023年華城增加3成至4成產能，因應今年客戶需求，面對未來營收穩健成長，華城今年持續擴增3成產能，因應核心客戶需求，未來華城布局高毛利產品和核心客戶，維持獲利能力。

根據資料，華城今年前11月外銷占整體營收比重增加至45%，台電占比約30%，若以目前在手資料來看，許逸德預估，2025年外銷占比有機會突破50%。

在訂單能見度，許逸德表示，目前華城正處理2027年至2028年客戶訂單，已與3至5家客戶簽訂長約，以此客戶確保到2030年不會缺料，華城也有訂單保障，產品價格會隨市場行情調整。

觀察變壓器交期，華城指出，目前歐洲廠商變壓器交期平均約4年至5年，華城產品平均交期約2年至3年。

法人提問美國總統當選人川普（Donald Trump）政策影響，許逸德表示，務實地看到川普當選後迄今，客戶訂單並沒有疑慮，反而更加果決，並沒有改變需求。

觀察11月和12月業績表現，許逸德指出，11月營收落差單純只是假期較多以及運輸延遲，預估12月可看到部分遞延金額認列。他透露，第4季訂單規模達新台幣100多億元。

在充電設備布局，華城執行長許逸晟指出，到今年11月在全台建置291個充電共享站，累計充電槍數突破1100槍。

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從產品占比來看，華城前11月變壓器營收占比提升至73.1%，配電盤占比降至7.39%，工程統包占比約7%。法人指出，華城外銷產品以配電變壓器、大型電力變壓器、太陽能案場升壓站（PV Box）等。

華城進一步說明，位於台中自由貿易港區的台中廠6年前與日立合資，目前100%由華城經營成為全資子公司，生產500kV級超大型變壓器，也可生產台電電廠變壓器。（編輯：楊凱翔）1131216