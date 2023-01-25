總經理陳駿彥帶頭衝 世豐員工旅遊挑戰單車環島

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國內上市螺絲廠世豐螺絲有個熱愛單車的總經理陳駿彥（車隊首位），在他的「推坑」下，世豐2022年員工旅遊挑戰單車環島。（世豐螺絲提供）中央社記者賴言曦傳真 112年1月25日

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（中央社記者賴言曦台北25日電）世豐螺絲有個熱愛單車的總經理陳駿彥，在他鼓勵「推坑」下，世豐2022年員工旅遊挑戰單車環島，團隊員工除了紛紛愛上騎車，工作上也更有默契，今年還規劃要騎上武嶺，慶祝世豐50週年。

熱愛騎單車的陳駿彥，當年在朋友帶領下加入這項運動。他在接受中央社採訪時說道，「剛開始覺得有什麼難，後來接觸才發現不簡單」。

如今車齡近5年的陳駿彥，在完成人生中第一次單車環島後，決定把這項號稱「台灣人此生必做」清單之一的活動帶進世豐。「當你完成一個沒有很多人能做到的事情，會很有成就感，因此我想帶著團隊一起做」，陳駿彥說道。

2022年員工旅行，除了國內外旅遊外，世豐加開了單車環島之旅的選項，要求主管一定要參加。陳駿彥笑說，「第一次提案的時候，大家還覺得怎麼會有這麼可怕的行程」，但正因為痛苦，「得到的掌聲才特別有感覺」。

為了讓參與者做好準備，世豐設有自行車訓練室，在正式單車環島前，先把年度預算會議拉到花東，辦成一場4天3夜的單車之旅，讓參與者先從花蓮騎到台東，試試水溫。

陳駿彥說，「大家因為感受到旅行的不同樣貌，回饋都很正面，從那次之後，大家對騎（單）車都更有自信了」。

不過等到9天8夜的單車環島之旅正式登場，卻是新的考驗。參與者之一的世豐專案經理陳姿吟受訪表示，當時有人騎到哭、騎到受傷，各種狀況都有；但沒人想過要放棄，團隊更因此體會到騎車不是各走各的路，「我們沒辦法一個人努力，大家好、自己才會跟著好」。

世豐財務長陳秀珠受訪時也說，當環島途經南迴公路最高點壽卡（或叫壽峠）時，她以為自己「差點暈倒」，甚至休息時都需要別人幫忙才下得了車，但也因為這樣，她發現「盡力是突破潛能的開始」，踩過就對了。

陳駿彥說，經過這場員工旅行的洗禮後，他發現團隊在工作上默契變得更好，「推動專案時，大家更自動自發，會去思考自己的決定會不會影響別人」。世豐自此開始規劃單車活動的目標，例如今年2月就要舉辦一日北高活動，讓單車風氣延續下去。

單車運動風潮除了為世豐經營團隊帶來正面影響，陳駿彥笑說，公司也因此意外發掘「練武奇才」，一名起初車速總是落後他的製造部門主管，如今已從新手進化成業餘車手，曾在千人參賽的專業賽事中拿下90幾名的成績，「我已經追不上他了」。

隨著世豐今年迎來50歲生日，陳駿彥表示，今年計畫舉辦單車騎上武嶺慶祝「世豐50」；目前世豐已有17%員工加入騎單車的行列，未來除了持續利用補助等方式鼓勵本國籍員工加入，也希望吸引外籍員工一起「入坑」，讓他們透過單車，細細品味台灣的美麗風景。（編輯：張良知、楊凱翔）1120125

為了讓參與員工做好平日準備，世豐螺絲在公司設有自行車訓練室。（世豐螺絲提供）中央社記者賴言曦傳真 112年1月25日