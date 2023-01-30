鋼鐵股兔年紅盤上漲2.43% 翁朝棟：第2季表現看好

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（中央社記者賴言曦台北30日電）春節期間國際原料行情小幅走揚，激勵鋼鐵類股在農曆兔年紅盤日上漲2.43%。中鋼董事長翁朝棟分析，下游庫存逐漸去化，訂單轉趨積極，預估產業第2季表現看好，上半年審慎樂觀。

農曆春節期間國際鋼鐵原物料行情走揚，翁朝棟今天接受中央社記者電訪時表示，國際煤礦價格在春節期間來到每噸330美元，鐵礦砂至每噸127美元，價格皆位處高檔；歐洲、美國熱軋鋼捲行情也走揚，顯示需求逐漸好轉。

翁朝棟分析，市場預期通膨逐漸趨緩，美國聯邦準備理事會（Fed）可能將放慢升息腳步，且除了中國官方積極搶救房地產業，各國也為了拉抬經濟，積極推出基礎建設，鋼鐵產業的市況「沒有看壞的道理」。

翁朝棟認為，雖然目前市場不確定因素較多，但綜觀國際原物料行情、主要市場鋼價、客戶下單動能等因素來看，預估3月市況有望回溫，第2季可望「爆發性成長」，上半年產業景氣「審慎樂觀」。

中鴻指出，客戶下單轉趨積極，雖不能排除補庫存因素，但整體市況較過去樂觀，以目前情況來看，今年第2季不會太差，往上走機率不低。（編輯：張良知）1120130