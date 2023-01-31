力成去年第4季獲利創14季低點 去年每股賺11.6元

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（中央社記者鍾榮峰台北31日電）半導體封測廠力成去年第4季稅後獲利新台幣13.49億元，季減43.7%、年減46%，創2019年第3季以來低點，去年全年獲利86.87億元，年減2.4%，仍創歷年次高。

力成下午公布去年第4季財報，單季合併營收新台幣184.03億元，較去年第3季214.3億元減少14.12%，比前一年同期224.23億元減少17.9%，主要是客戶邏輯晶片和記憶體產品庫存調整。

去年第4季力成合併毛利率17.2%，較去年第3季19.4%減少2.2個百分點，比前一年同期23.43%減少6.2個百分點，主要是產品庫存調整和稼動率下降；去年第4季合併營業利益21.25億元，營益率11.5%，較去年第3季13.2%減少1.7個百分點，比前一年同期17.5%減少6個百分點。

力成去年第4季稅後獲利13.49億元，較去年第3季23.95億元減少43.7%，比前一年同期24.96億元減少46%，去年第4季每股基本純益1.81元，低於去年第3季3.2元和前年同期3.25元。

累計去年全年力成合併營收839.27億元，較前年837.94億元微增0.16%，去年合併毛利率20.7%，較前年23.03%減少2.3個百分點，去年合併營業利益124.48億元，營益率14.8%，較前年17.33%減少2.5個百分點。

力成去年稅後獲利86.87億元，較前年88.98億元減少2.4%，去年每股基本純益（EPS）11.6元，高於前年11.54元，主要是去年註銷庫藏股減資。

力成指出，去年集團營收及獲利如前次法說會預期，營收和EPS微幅成長，但去年第4季記憶體營收大輻衰退，此外匯率變動產生較大匯損，至於超豐邏輯封測持續探底。

力成關聯企業超豐也公布去年財報，累計去年全年合併營收159.51億元，較前年194.61億元減少18%，去年合併毛利率26.5%，較前年32.2%減少5.7個百分點，去年合併營業利益36.43億元，營益率22.8%，較前年29.02%減少6.2個百分點。

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去年超豐稅後獲利31.58億元，較前年46.03億元下滑31.4%，去年每股稅後純益5.55元，低於前年的8.09元。

超豐指出，去年營收和獲利仍創下歷年次高，去年第1季受惠5G、電源管理晶片（PMIC）、車用、網通等相關產品，產能吃緊，去年第2季需求仍佳，不過去年下半年受全球通貨膨脹、升息、高庫存，以及中國大陸COVID-19封控措施等影響，終端消費性電子產品需求疲弱，手機、電視、筆記型電腦等消費性電子產品相關供應鏈庫存調整。（編輯：張均懋）1120131