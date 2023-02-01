長佳智能搶搭醫療AI市場 看好未來倍數成長

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（中央社記者韓婷婷台北1日電）醫療人工智慧研發公司長佳智能董事長陳明豐表示，據權威機構預估全球醫療保健AI的市場規模，在7年內會成長將近20倍，長佳智能已獲全球40多個客戶採用，期望攜手國內產、官、學、研共同打造台灣另一個護國群山。

長佳智能今天舉行上櫃前業績發表會，陳明豐表示，近幾年台灣的產、官、學、研共同朝向數位醫療方向邁進，這值得喝采。其中，醫療AI是數位醫療的核心之一，這塊餅非常的大，長佳將鎖定腦神經、心血管、癌症三大急重症具門檻的利基科別。

陳明豐表示，全球知名的權威市場評估機構Grand View Research 2021年報導，全球醫療保健AI市場規模2020年為67億美元，2021年為104億美元，預估2022年起至2028年，複合年增長率為41.8%，到2028年市場規模將達到1202億美元，也就是說，醫療AI市場在7年內將會成長近20倍，這是台灣的機會，相關公民營機構可以共同努力打造另一個護國群山。

陳明豐指出，長佳智能的願景是成為數位醫療領航者，目前有雲端生醫平台、醫療人工智慧及醫療大數據三大產品。商業模式多元，包括技轉合作、月租、計次收入都有，成立4年來已取得6張FDA（美國食品藥物管理局）與10張TFDA（衛福部食藥署）的核准函，客戶遍及美國、法國、新加坡、香港、中國大陸與台灣等全球40多家醫療機構與企業。

長佳智能研發長王帝皓表示，包括腦神經、心血管、癌症三大急重症在今、明年都有機會陸續取得多個新的核准函。

另外，配合政府醫療新南向政策，今年在東南亞市場將有所斬獲，有望為未來營運增添新的動能。

長佳智能目前資本額新台幣9億元，最快3月掛牌上櫃；股東成員包含趨勢科技、廣達、上銀、晟德、元大、安基、尚禾等，董事長兼總經理為前台大醫院院長陳明豐。

長佳智能幕僚長李友錚表示，雖然目前國內各醫院與教學研究機構也積極投入醫療AI，各式創新產品不斷被開發出來，但是大多數仍偏向教學與研究使用，真正要成為可以在全球上市銷售的醫材，還需要通過不同國家許多法規面的考驗，這也是長佳的優勢，成立4年來現在共取得16張認證，未來可能一年以10張認證為目標，累計堆疊效益可期。（編輯：張均懋）1120201