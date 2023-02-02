高爾夫球桿頭迎解封需求 業者：北美銷售是指標

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（中央社記者潘智義台北2日電）北美已規劃5月疫情解封，高爾夫球桿頭業預估，疫情期間消失的淡旺季，或有機會在今年恢復，但仍須觀察北美4月春暖後的銷售實績。

高爾夫球桿頭廠明安主管今天接受電訪表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）促使2020年多國實施安全社交距離的管制措施，反而帶動北美戶外高爾夫球運動人口增加，包括全家一起打球，或新增女性打球人口，使2021、2022年高爾夫球市場持續暢旺，以往明顯的淡旺季已無區別。

明安指出，原本以為2022年北美疫情解封後，高爾夫球市場將回復以往的淡旺季區別，但結果卻出人意表，市況持續創新高；但隨全球疫情解封程度加大，今年或許會回歸正常的淡旺季，只是仍須觀察最大消費人口的北美市場的銷售表現，若4月已融雪，春暖花開，能否進入旺季將成指標。

明安解釋，疫情期間高爾夫球新增人口應不至於消失，主因高爾夫球和其他運動不同，一般而言，只要買了球具，開始打球，後續多有機會再打。因此，原本已墊高的基期，應該不會不見。

明安主管說，下游品牌客戶因2013、2014年曾出現庫存較多現象，所以這次因應疫情解封後的市場變化，目前態度較為保守，高爾夫球桿頭代工廠的應變能力就必須很強，針對新品在2022年9、10月小量出貨後，下游在2023年1、2月上架銷售測試買氣，但真正的關鍵還是在北美市場春季的表現。

高爾夫球桿頭廠復盛應用認為，因應疫情解封庫存壓力，今年出貨恐將較去年下調，北美市場4月表現將是關鍵。

大田指出，期待今年市況仍延續去年的暢旺表現，但江西廠二期工程進度推遲，新產能將等到2024年才會陸續開出。（編輯：張良知）1120202