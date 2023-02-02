2022年國銀新南向新增授信2657億 創5年新高

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（中央社記者謝方娪台北2日電）金管會今天公布國銀新南向成績單，2022年國銀在新南向國家新增授信衝高至新台幣2657億元，創近5年新高，銀行業者認為，新南向國家經貿活絡及海外國家升息幅度較大均是主因。

金管會公布，2022年底國銀在新南向國家授信總餘額達1兆5016億元，2022年國銀在新南向國家新增授信金額為2657億元，創近5年新高，相比原定全年新增授信目標370.77億元，達標率716.6%。

金管會銀行局主秘侯立洋指出，金管會洽詢部分銀行意見，銀行業者認為，第一個原因是新南向國家經貿活絡，資金需求增加，其次是海外國家升息幅度較大，帶動本國銀行對新南向國家授信業務持續成長。

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2022年金管會核准本國銀行赴海外申設據點共4處，其中位於新南向國家據點共1處，即去年12月金管會核准合庫申設新加坡分行；今年至目前為止，金管會尚未接獲銀行申請在新南向國家申設據點。

根據金管會訂定的目標，為協助國銀在新南向國家增設據點，預計每年核准本國銀行在新南向國家增設據點共3處，2022年全年僅核准1處，並未達標，侯立洋對此說明，主要仍要看業者本身有無意願提出申請。（編輯：趙蔚蘭）1120202