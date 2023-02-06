海悅1月營收年減49% 在手案量維持2000億元

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（中央社記者賴言曦台北6日電）不動產代銷業者海悅公告1月合併營收新台幣1.36億元、年減49.39%。展望後市，海悅表示，全台在手案量維持2000億元，首季將在南科周邊推出自建案；與建商合作投資的台中建案則預計5月取得使用執照、7月進行交屋。

針對今年1月營收遜於去年同期，海悅表示，主因是農曆春節長假，民眾多數規劃國內外旅遊活動，加上天氣寒冷，春節賞屋的民眾減少，以及新舊代銷案的交接期，致建案銷售趨緩所致。

隨著農曆春節連假結束，海悅指出，全台各建案來客人數逐步回籠，但「平均地權條例」修正案三讀通過，台灣房市將歷經「房價新平衡時期」，買賣雙方重新定義區域房價的共識基礎，一旦房價取得買賣雙方交集，建案將維持動態銷售。

自建案規劃方面，海悅說明，今年第1季即將在台南市推出基地總面積1914.24坪、全案268戶的地上23樓、地下3樓的集合式住宅，預估總銷金額為40億元。

海悅進一步說明，由於基地座落台南科學園區腹地，受惠就業人口紅利，區域房市自住需求顯現；目前海悅在南科周邊的代銷建案遍及善化、新市、永康等區，已累積不少區域房市的成交資訊，隨著建案銷售貢獻，將為公司增添營收成長動能。

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另外，海悅與達麗建設合作投資興建的台中建案，預計5月取得使用執照，7月進行交屋，也將陸續挹注公司營建收入與轉投資收益。

展望後市，海悅表示，全台在手案量維持2000億元，以代銷預售建案為主，並服務自住、換屋與置產的消費族群，今年第1季在台北市、新竹市、台中市、台南市、高雄市都有即將開案的建案，新開案銷售將觀察銷售熱況，動態調整銷售價格，以期符合買賣雙方共識房價，加上轉投資收益挹注，維持公司穩健營運。（編輯：趙蔚蘭）1120206