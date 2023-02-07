旺矽估今年營收獲利小增 下半年成長可期

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）半導體探針卡和測試設備商旺矽今天預期，今年營收與獲利可小幅成長，上半年營收會比去年同期略高，下半年成長幅度將高於上半年。

展望今年營運走勢，旺矽透過新聞稿預期，今年營收與獲利將維持小幅成長，主要受惠高階應用與海外市占率提升，預計今年上半年營收會比去年同期略高，下半年成長幅度將高於上半年，高階應用產品比重可提高。

若從產品別來看，旺矽預期，探針卡可維持小幅成長，新事業群先進半導體測試（AST）以及高低溫測試（Thermal）營收預計成長可期，主要來自海外客戶對機台汰換的需求增加，至於LED部門預估持平或成長。

觀察半導體產業市況，旺矽表示，近期需求趨緩，造成短期波動，但長期來看，新應用增加對半導體需求仍是呈現向上成長趨勢，樂觀看待半導體供應鏈未來成長。

觀察美國與中國大陸之間科技對抗影響，旺矽指出，持續布局國際市場商機，6年前已設立美國與全球銷售據點，各產品線目前在全球市占率與能見度持續增加。

法人指出，探針卡占旺矽整體業績比重超過55%，先進半導體測試占比逼近15%，LED相關測試占比約9%，高低溫測試占比約5%。（編輯：張均懋）1120207