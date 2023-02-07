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亞洲無人機AI研發中心 翁章梁：114年打造成型

2023/2/7 17:20（2/7 17:56 更新）
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嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心的進駐單位7日展示最新型無人機，其中一款戰術偵搜無人直升機可掛載火箭彈，相當引人注目。中央社記者蔡智明攝 112年2月7日
嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心的進駐單位7日展示最新型無人機，其中一款戰術偵搜無人直升機可掛載火箭彈，相當引人注目。中央社記者蔡智明攝 112年2月7日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣7日電）在核心戰略產業下，無人機為台灣的發展重點。嘉義縣長翁章梁今天表示，將輔導廠商進駐亞創中心，搭起與中央溝通橋梁，預計在114年底將所有無人機相關環境打造成形。

財金文化金融家聯誼會成員60多人今天拜會位於嘉義縣治中心朴子市的亞洲無人機AI創新應用研發中心，了解無人機在軍工產業最新技術與應用。翁章梁代表出席，會同亞創廠協會與中科院等進駐單位展示亞創無人機科技研發量能。

翁章梁表示，亞創中心已有35家產官學組織進駐，目前無人機是由國家扶持的戰略性產業，中央十分重視亞創的整體規劃與籌備。近期與蔡總統反應台灣有亞洲矽谷規劃，無人機也應往這個方向做整體戰略發展。

翁章梁指出，除輔導廠商進駐亞創，搭起與中央溝通橋梁，規範設計詳細制度，未來也會進行小型物流測試，紀錄經驗、數據、安全性、空域等；另外民雄航太園區涉及工廠生產，現仍在緊鑼密鼓規劃中，預計民國114年底將所有無人機相關環境打造成形。

此外，嘉義科學園區包含非軍事用途的智慧載具，翁章梁表示，這將與無人機結合，縣府扮演角色，不論是與中央連結、制度設計、物流規劃、科學園區與航太園區整合等工作都仰賴中央地方密切合作，以無人機目前能量一定可成為發展全台重點產業。

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嘉義縣政府經濟發展處新聞稿表示，近年來無人機運用領域已從休閒娛樂，延伸到商業、農業、國防等高功能用途，面對國際經貿情勢變動影響全球供應鏈重組之際，政府掌握數位轉型契機，在六大核心戰略產業下，無人機為發展重點，可提高台灣關鍵地位與經濟韌性。

為此，嘉義縣政府攜手國家中山科學研究院、工業技術研究院、虎尾科技大學及國內外無人機相關產學研單位，打造亞創中心成為新興無人機商業模式產業聚落。亞創中心去年8月邀請蔡總統蒞臨揭牌，正式宣布無人機國家隊成立，顯示亞創中心在無人機領域已產生聚焦作用，在國際去除紅色供應鏈趨勢下，領導台灣接軌國際展現產業韌性與前瞻性。（編輯：孫承武）1120207

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