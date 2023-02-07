美國雙率雙升 美元保單去年前11月新約保費大減36%

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（中央社記者謝方娪台北7日電）2022年美國雙率雙升、股債動盪，美元投資型及傳統型保單買氣同步下降，去年前11月美元保單新契約保費僅124.88億美元，年減36%，外幣保單占整體新契約保費收入比降至54.61%，年減2.68個百分點。

金管會今天公布壽險業外幣保單最新銷售概況，壽險業2022年前11月外幣保單新契約保費收入折合約新台幣3926.15億元、年減28%，其中外幣投資型保單折合約新台幣1217.88億元、占比31%，外幣傳統型保單折合約新台幣2708.27億元、占比69%。

去年前11月外幣保單新契約保費收入占整體新契約保費收入比為54.61%，年減2.68個百分點。

金管會保險局副局長蔡火炎分析3大原因，第一，部分業者為平衡商品結構，減少銷售美元投資型保單、改推美元利變保單；第二，美國聯準會（Fed）持續升息，影響投資型保單買氣；第三，因美國聯準會持續升息、美元走強，也降低民眾購買美元傳統型保單意願。

根據金管會資料，現售外幣保單主要分為美元、澳幣及人民幣保單3大類，其中又以美元保單為大宗。

2022年前11月美元保單新契約保費收入為124.88億美元、年減36%；美元投資型保單新契約保費收入37.78億美元、年減59%，美元傳統型保單新契約保費收入87.1億美元、年減14%。

2022年前11月澳幣保單新契約保費收入為1.8億澳元、年減23%，人民幣保單新契約保費收入為人民幣2.41億元、年減53%。無論澳幣或人民幣計價的投資型或傳統型保單，新契約保費收入均呈現衰退。

蔡火炎表示，外幣保單保費、保險給付、保險單借款、費用等相關款項收付幣別皆為外幣，提醒消費者購買時應特別注意匯率風險，由於匯率變化難以預測，受益人未來領取保險金時有可能因保單計價的外幣貶值，導致結購為新台幣後產生匯損。

蔡火炎指出，消費者購買外幣保單前，除應審慎評估保單保障範圍是否符合自身需求外，同時應將保單計價幣別所屬國家的政治及經濟變動風險、自身承受匯率風險能力及未來是否確實有外幣需求等因素納入通盤考量。

業者方面，蔡火炎同步呼籲，壽險業銷售外幣保單時應瞭解及評估消費者對匯率等相關風險承受能力，並落實招攬人員管理、商品資訊揭露及商品適合度政策，以利外幣保單業務穩健經營並維護消費者權益。（編輯：趙蔚蘭）1120207