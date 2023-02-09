響應賑濟土耳其 財金公司：捐款免收跨行手續費

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（中央社記者潘姿羽台北9日電）土耳其強震造成當地嚴重死傷，台灣人紛紛發揮愛心、捐款救助，財金公司今天發布新聞稿表示，為了響應政府募款賑濟救災，2月7日起，免收土耳其賑災專戶捐款跨行交易手續費。

土耳其當地時間2月6日凌晨發生規模7.8強震，造成嚴重死傷，為了協助土耳其救災及重建，行政院責成衛福部即日起開放接受民眾愛心捐款，以援助土耳其震災；衛福部並於2月7日公布捐款專戶，鼓勵各界發揮人道精神踴躍捐助，與國際共同協力援助土耳其救災與照護災民。

財金公司今天表示，經中央銀行、金融監督管理委員會及財政部指導，全體金融機構與財金公司為了響應政府募款賑濟救災，免收土耳其賑災專戶捐款跨行交易手續費，期間追溯自今年2月7日起，至衛福部公告屆期為止。

財金公司表示，經由金融資訊系統各項跨行服務，包含匯款、ATM轉帳（也含網路銀行及行動銀行）等方式，以新台幣捐款至衛福部公告土耳其賑災捐款專戶者，一律免收跨行交易手續費。

如果有部分金融機構因資訊作業調整不及，以及於追溯期間已先扣收手續費者，財金公司對此表示，將自動於交易日的次月底前返還客戶帳戶。（編輯：楊凱翔）1120209