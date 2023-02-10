MSCI欽點與漲價題材 八方雲集漲停超車觀光股后

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（中央社記者江明晏台北10日電）MSCI（明晟）最新季度調整，八方雲集被納入小型指數成分股，加上漲價題材助攻，今天盤中股價一度飆漲停至240元，不但創上市來新高，也超車瓦城暫居觀光股后。

MSCI今天公布最新季度調整，本次MSCI調整，台股在全球小型指數新增10檔成分股，包括東哥遊艇、八方雲集、榮剛、材料-KY、高力、M31、森崴能源、健喬、視陽、晶睿。相關調整預計24日盤後生效。

八方雲集今天股價盤中股價一度飆漲停至240元，創下上市來新高，之後漲停雖打開，仍維持8%以上的漲幅。

觀光股目前股王為晶華，今天股價小漲，至260元。原居觀光股后的瓦城今天股價小漲約2%，來到230元，八方雲集盤中股價超車，暫居股后位置。

此外，八方雲集自13日起，將調整部分產品價格，鍋貼及水餃有4款每顆調漲0.3元、部分每顆調漲0.5元，平均漲幅約5%，這也是八方雲集近一年多來再度漲價。

八方雲集表示，漲價主要反映原物料上漲及基本工資調漲，且食材如雞蛋過去一年漲幅達30.45%，沙拉油、調理油過去一年也漲了11.83%，另外，豬肉和麵粉去年漲幅皆達6%，因此，不得不再度調漲售價。

八方雲集在台灣據點近千家，法人指出，漲價反映成本，有助於毛利率表現，為股價上漲增添柴火。（編輯：楊蘭軒）1120210