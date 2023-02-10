農曆春節長假與解封助攻 晶華、漢來1月營收衝新高

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（中央社記者江明晏台北10日電）飯店餐飲公布1月營收，受惠農曆春節長假與解封效益，晶華、漢來美食、橘焱胡同都衝出單月營收歷史新高的佳績，雲品也創歷史次高。

今年春節是台灣邊境解封後迎來的第一個重要年節，加上連續假期長，帶動消費者外食意願，各類聚餐需求暢旺，餐飲業業績滿檔，飯店業除了餐飲業績強，住宿也受惠解封效益，久違的國際旅客開始挹注營運。

漢來美食1月營收新台幣5.82億元，月增32.47%、年增41.09%，業績創歷史新高。漢來美食表示，全台45家餐廳除夕至初五來客數逾12萬人次，創造2億元業績，較去年同期成長5成。其中漢來海港除夕晚餐兩輪全滿，創造單日營收逾1600萬元，除夕至初五來客數及業績較去年同期成長逾6成。

興櫃股橘焱胡同1月自結合併營收為0.8億元，月增12.45%，年增29.14%，創歷史新高，也受惠於春節聚餐、年節送禮及拓點效益創造營收。

展望後市，橘焱胡同看好，兩岸餐飲於年後全面復甦，且2月又有假期聚餐效益，有望延續好表現，2023年擬積極拓點，目標台灣「胡同燒肉」及「胡同裏」將新展6個門市，也將持續代理新的日系品牌來台灣設點。

晶華1月合併總營收新台幣6.93億元，月增7.11%，年成長31.43%，回顧歷年的營收表現，最高的數字出現在2017年1月的7.07億元，但在排除當年的達美樂與Regent海外營收後，今年的營收還高出18.08%，達到歷史新高點。

晶華指出，台北晶華酒店客房1月住房率近7成5，平均房價穩定維持在5300元以上，客房營收恢復到疫情前的9成左右，餐飲營收則創下歷史新高，主要的成長動能來自於1月的尾牙外燴、年菜以及農曆春節期間旺盛的餐飲需求。

除此之外，晶華指出，集團內故宮晶華在疫情後恢復營業，集團旗下的台南晶英、太魯閣晶英及礁溪晶泉丰旅也貢獻良多，晶華旗下品牌捷絲旅也將在3月1日迎來海外的第一家據點，捷絲旅大阪心齋橋館上架銷售一天即接獲超過1500個房間的預訂。

雲品國際1月合併營收為2.75億元，年成長33%，單月營收創歷史次高。

雲品表示，1月在住房業務上，日月潭雲品溫泉酒店持續穩健，將於3月5日閉館13天進行大型裝修工程，估計6月後全數完工，君品酒店的國際旅客回流約5成，多以新加坡、馬來西亞與部分韓國旅客為主。

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在餐飲方面，雲品表示，採取多方進擊策略，旗下君品Collection委託經營的茹曦酒店也在雲品的經營之下營收倍增。此外，2022年全年宴會接單營收大幅年增225%，今年1月辦理多場大型外燴與尾牙活動，更有單一場次近2600桌，創下近年大型外燴新紀錄。

美食-KY 1月份合併營收17.8億元，創28個月以來新高，較去年同期成長6%，是5年來最佳的1月表現。法人指出，美食-KY元月營收逆勢走高，為第一季的表現增添想像空間，但仍須密切觀察上半年中國大陸疫情是否出現反覆，影響消費力道的復甦動能。（編輯：蘇志宗）1120210