富邦媒1月營收續創同期新高 網家創4個月低點

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（中央社記者吳家豪台北10日電）電商業者momo富邦媒1月雖逢農曆春節及面臨去年高基期，但在網路購物帶動下，合併營收達新台幣87.5億元，月減8.45%、年增3.98%，續創歷年同期新高。

PChome網路家庭1月合併營收約35.56億元，月減16.48%，年減16.76%，為近4個月低點。

富邦媒發布新聞稿表示，1月營運動能延續農曆春節採買潮，隨著節慶腳步逼近，春節置辦轉往聚焦除舊布新與開運相關商品，居家娛樂如電競筆電、電玩遊戲、桌遊等買氣也很熱絡。

富邦媒指出，今年春節假期長達10天，加上適逢疫情解封發酵，旅遊住宿與餐飲票券買氣顯著飆升；開學季商機也已悄悄湧現，機車消費需求升溫。

電商集團美而快公布1月合併營收約2.92億元，月減12.6%、年增7.11%；其中電商事業體營收達2.61億元，年增22%，帶動1月合併營收創同期新高。

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美而快表示，電商事業體旗下商業品牌、網紅品牌與生活選物1月表現維持穩健，其中以商業品牌的成長力道最強勁。

美而快進一步指出，透過OMO虛實整合，可串連美而快集團所有平台的會員資料，藉由數據分析歸納出風格、調性相符的集團旗下品牌及外部品牌，規劃開設300到500坪的小型複合式商場，提供包含流行服飾、餐飲、美妝、生活美學等綜合性消費服務，預計今年開設5間複合式商場。（編輯：張均懋）1120210