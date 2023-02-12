迎接解封後消費復甦商機 美麗產業先蹲後跳

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（中央社記者韓婷婷台北12日電）受限大陸疫情解封後確診高峰的過渡期及農曆春節假期影響工作天數，包括麗豐-KY、佐登、羅麗芬-KY、達爾膚等美麗相關產業元月營收都受到影響，業者預期今年營運將呈現先蹲後跳。

羅麗芬元月營收新台幣1793萬元，月減72.33%，年減68.87%，創下近3年來新低；麗豐-KY元月營收下滑至1.65億元，月減34.16%，年減53.65%，創9個月來新低。佐登則在城堡經濟的觀光事業助威下，逆勢增長。達爾膚雖然年減達3成，但月增超過1成。

麗豐-KY表示，雖第一季仍須面臨因確診高峰而影響運營表現的短期陣痛，但隨著大陸地區解封後即將迎接百業復甦與經濟升溫，加上各地政府亦陸續提出刺激民眾消費等各種振興政策，已實際感受到實體通路景氣逐步回溫的氛圍，有助今年整體營運朝逐季走高、先蹲後跳的態勢，對於今年營運正向成長深具信心。

佐登表示，今年農曆春節在1月因年假在營業日短少10天的狀況下，以及中國大陸春節及疫情解封所面臨到的過渡期，集團生活美容及醫學美容事業業績受到影響。但大陸民眾逐步「陽康」，台灣口罩禁令也將大幅鬆綁，生活美容及醫學美容需求可望大幅提升，連帶拉升整體回店率。

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佐登指出，門市大型活動也同步在2月份展開，加上2月份元宵節後國旅旺季、國外觀光客陸續開始造訪台灣，可望再掀一波城堡觀光熱，期望帶動今年第一季突破百萬人次入園新里程碑。

達爾膚表示，2023年將持續推出新產品，滿足消費者需求。通路方面，則看好海外地區成長潛力，目前已拓展香港、日本、新加坡等多國市場，將更深化與代理商合作關係，期增加品牌在海外的曝光度，開拓更多潛在消費族群，帶動整體業績成長。（編輯：蘇志宗）1120212