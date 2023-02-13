國際廢鋼漲勢停歇 豐興廢鋼、鋼筋每噸跌200元

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（中央社記者賴言曦台北13日電）國內條鋼廠豐興今天表示，由於國際廢鋼漲勢停歇，加上國內外廢鋼行情已接近，在其他鋼廠無積極採購動作下，本週鋼筋基價每噸下跌新台幣200元、廢鋼收購價每噸跌200元，型鋼產品則平盤。

調整後，豐興鋼筋基價每噸至2.10萬元，國內廢鋼收購價每噸來到1.24萬元，型鋼產品每噸維持2.76萬元。

觀察本週國際原物料行情，美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼持平為每噸435美元，美國貨櫃廢鋼報價持平為每噸420美元，澳洲鐵礦砂由每噸126.35美元下跌至每噸125.75美元。

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豐興主管表示，受地震影響，土耳其外購廢鋼的買盤暫歇，使美國廢鋼行情缺乏支撐向上的動能，且由於美國廢鋼盤價持平，因此國際買方對日本廢鋼外售無追價動作；另美元回升則使鐵礦砂行情小跌。

豐興主管指出，由於國際廢鋼漲勢暫時停歇，且國內廢鋼收購價與國際行情已經接近，加上其他鋼廠並無積極採購動作，因此本週廢鋼收購價小跌，帶動本週鋼筋售價一併下修。（編輯：楊凱翔）1120213